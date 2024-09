Campi Bisenzio pauroso incendio in una ex tintoria Fiamme e fumo visibili da lontano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024)(Firenze), 14 settembre 2024 – Un violentoè divampato a(Firenze) all’interno di un’area industriale occupata da unadismessa. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco con sette autobotti per domare leche si vedono da molto distante. L’exsi trova in via Einstein, vici al Centro commerciale “I Gigli”. Sul posto anche l’assessore al commercio e alla viabilità di, Daniele Matteini Notizia in aggiornamento