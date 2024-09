Camicia Nera al rogo nella calda estate italiana

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma, 14 set – Nelle scorse settimane c’è stato un incendio in uno dei depositi della Cineteca Nazionale gestita dal Centro Sperimentale di Cinematografia. Cineteca che custodisce un patrimonio di pellicole spesso uniche e non ancora digitalizzate. La notizia dell’incendio e della perdita di rulli relativi a 220 tra film, documentari e cinegiornali è stata cavalcata dalla stampa come il solito esempio dell’inedeguatezza della classe dirigente di destra. D’altronde anche al CSC è stato applicato lo spoil system di cui è stato attivo fautore l’ormai ex ministro Sangiuliano. Pure al Centro Sperimentale di Cinematografia è andato un nome non certo ascrivibile alla destra meloniana: da undici mesi il presidente del CSC è il regista e attore Sergio Castellitto.