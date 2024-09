Calcio d’autunno si fa sul serio La Serie A ha già trovato i suoi padroni?

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma, 14 set – Ufficialmente iniziato nella settimana di ferragosto, come da tradizione il campionato diA comincia a “fare sul” solamente dopo la prima sosta riservata alla nazionale. L’antipasto del massimo campionato ci introduce quindi al ben più corposo. E se la classifica, com’è giusto che sia, ancora non può far testo, i primi 270’ di gioco – più recupero, visti i tempi – ci hanno già riservato utili appunti per (provare a prevedere) il futuro prossimo dell’alta classifica. Ma andiamo nel dettaglio. La falsa partenza del Bologna Con due soli punti racimolati nelle prime tre gare di campionato Roma, Milan e Bologna si ritrovano mestamente nella parte destra della classifica. Nulla di cui preoccuparsi ma, mai come in questo caso, le prospettive sono davvero differenti.