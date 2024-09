Calcio Coppa Marche Prima e Seconda Categoria i risultati della 2^ giornata del 1 turno

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 14 settembre 2024) Vincono Marzocca, Borgo Minonna e Castelfrettese in, eliminate Staffolo, Argignano e Montemarciano. In, 5 reti per l’Aesse Senigallia, 2-2 tra Monsano e Chiaravalle. IN AGGIORNAMENTO VALLESINA, 14 settembre 2024 – Secondo fine settimana diufficiali per le squadreVallesina e dintorni in. Ieri, venerdì 13 settembre, si sono giocati ben 4 anticipi. Sorridono Europa Costabianca e Serralta, vincitori rispettivamente su Leonessa Montoro (1-0) e Villa Strada (2-1, in rete Gagliardini), con la squadra di Bedetti eliminata dalla competizione. Anche il pari tra Borgo Molino e Trecastelli (0-0) elimina i padroni di casa: Terre del Lacrima e Trecastelli si giocheranno il passaggio delalla terza