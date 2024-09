Calci e pugni per rubagli il monopattino | arrestati due giovani a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 – Hanno preso aun 28enne originario del Bangladesh per cercare di rubargli il: duedi origine tunisina sono statiper tentata rapina. L'episodio risale a ieri pomeriggio, attorno alle tre, in via Massarenti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i due hanno aggredito il ragazzo di 28 anni per sottrargli il. Il 28enne però è riuscito a divincolarsi e a mettersi in salvo, riportando solo una lieve escoriazione alla mano destra. In attesa dell'udienza di convalida, il 19enne è stato portato nel carcere della Dozza, mentre il minore all'Istituto penale minorile di via del Pratello.