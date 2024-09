Cade con il paracadute e resta impigliata nell’albero | salvata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Bologna, 14 settembre 2024 – Serata movimentata a Molinella, dove una giovane di 30 anni è precipitata durante la fase di atterraggio con il: per sua fortuna, è rimastatra i rami di un albero e non si è schiantata a terra. Ma la giovane, che era partita dall’aviosuperficie di Molinella, è rimasta incastrata a una dozzina di metri da terra. Così, per liberarla, è stato necessario l’intervento dei vigli del fuoco che, con l’aiuto dell’autoscala, sono riuscita a raggiungerla e a liberarla. La giovane è sempre rimasta vigile e ha riportato soltanto ferite e contusioni non gravi. Per sicurezza, è stata comunque affidata alle cure dei sanitari del 118.