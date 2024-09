Boxe Etinosa Oliha fa sognare l’Italia | domina l’eliminatoria del Mondiale IBF e punta al titolo iridato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Laitaliana batte un colpo pesantissimo per mano di, che ha letteralmente surclassato il tedesco Alexander Pavlov sul ring dello Sportpark di Charlottenburg (un sobborgo di Berlino, capitale della Germania). Il pugile piemontese ha sbrigato la pratica in poco più di sei minuti, imponendosi per ko tecnico a metà del terzo round in quella che era un’eliminatoria delIBF dei pesi medi.