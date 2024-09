Bimbo trovato morto a Vignale | il corpicino senza vita di un secondo neonato rinvenuto nello stesso luogo

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di sabato 14 settembre 2024) Se qualcuno avesse voluto raccontare una storia incredibile e pazzesca per poi farne un film, una serie tv o immaginarla nelle pagine di un libro, difficilmente sarebbe stato in grado di concepire una trama tanto perfetta, sconvolgente e un anche po' macabra. No, non ne sarebbe stato in grado