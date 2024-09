Bari-Mantova 2-0 le pagelle | Mantovani si prende la scena bene Lella e Falletti

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di sabato 14 settembre 2024) Primi tre punti in campionato per ildopo il 2-0 casalingo rifilato al. Prova in crescita dei biancorossi, che hannoficiato della sosta per compattarsi e assimilare ulteriormente la filosofia di gioco di Moreno Longo.anche i nuovi acquisti, in particolare, autore del