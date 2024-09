Bambina ricoverata in ospedale a Lecce medici scoprono che è stata infibulata

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 14 settembre 2024) La procura per i minori dista indagando sul caso di unache nei giorni scorsi èaccompagnata dal padre al pronto soccorso per un trauma al basso ventre che - secondo il racconto del genitore - era dovuto a una caduta in casa. Durante la visita, da cui è emerso il sospetto di una violenza sessuale, ihanno scoperto che la piccola in passato era. L’infibulazione