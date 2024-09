Bambina 8 anni ricoverata a Lecce si sospetta infibulazione

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 14 settembre 2024) AGI - La procura dei minori diha aperto un'inchiesta per un presunto caso di. Unadi 8originaria del Mali è stata condotta all'ospedale Vito Fazzi dicon una emorragia interna. A detta del padre la piccola era caduta ma in seguito agli accertamenti medici effettuati, le ferite della piccola sono risultate compatibili con la feroce pratica diffusa in Africa e vietata in Italia dove è prevista una pena detentiva dai 4 ai 12. Laè tenuta sotto osservazione, le indagini sono in corso.