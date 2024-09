Balsamo conquista l' argento tra le Elite agli Europei

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 14 settembre 2024) La piemontese si arrende in volata solo a Wiebes, per l'Italbici è la quinta meda. HASSELT (BELGIO) - Elisahato la meda d'nella prova in linea riservata alle donnedi ciclismo, in scena nel Limburgo belga. Al termine dei 162 chilometri del percor