Atletica oggi Diamond League Bruxelles 2024 | orari 14 settembre tv programma streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024)sabato 14(a partire dalle ore 18.50) va in seconda la seconda e ultima parte delle Finali della: il massimo circuito internazionale itinerante dileggera giunge al suo epilogo con una serata davvero imperdibile a(Belgio), dove verranno messi in palio gli ultimi diamantoni e gli annessi 30.000 dollari di premio per i vincitori di ogni specialità. Si preannuncia grande spettacolo al Memorial Van Damme, dove vedremo all’opera anche cinque. LA DIRETTA LIVE DELLADIDALLE 18.52 Gianmarco Tamberi andrà a caccia del terzo diamante della carriera nel salto in alto dopo quelli conquistati nel 2021 e nel 2022. Leonardo Fabbri proverà a pungere nel getto del peso, dove fronteggerà nuovamente Ryan Crouser e Joe Kovacs.