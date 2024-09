Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 14 settembre 2024) Laè pienamente proiettata verso la bio, un approccio ecosostenbile che mette al centro la persona, il rispetto dell’ambiente e degli animali. Un concetto quelloche da qualche anno è entrato a far parte del mondo beauty. Lo sa bene Mohamed Gmar, uno dei proprietari ed export managersocietà tunisina La Ruche, che ad, la prima fiera dell’artigianato tunisino, in scena questi giorni presso lo spazio espositivo di El Kram, propone prodotti alimentari come miele e creme spalmabili senza zuccheri aggiunti e senza olio di palma, ma anche una linea di prodotti di bellezza e curapersona naturale. Non si tratta solamente di salvaguardare l’ecosistema, ma soprattutto la pelle delle persone.