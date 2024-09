Ars Figuccia Lega | Presentato ddl voto per limitare l' uso dei dispositivi elettronici e divieto di utilizzo dei social ai bambini

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di sabato 14 settembre 2024) "Desidero intervenire sul dibattito che in questi giorni sempre di più sta animando l’opinione pubblica suldi possesso personale dei telefonini ai minori di 14 anni ed ildideiai minori di anni 16. Intervengo non solo come politico impegnato sui temi