Argentinos Juniors-Newell’s Old Boys lunedì 16 settembre 2024 ore 01 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 14 settembre 2024) Al Estadio Diego Armando Maradona nel barrio Villa General Mitre di Buenos Aires, ilOldsenza successi in campionato da sette turni, fa visita all’, anch’esso in crisi di risultati. Il Bicho infatti non vince in campionato da cinque incontri e in quest’arco di tempo è anche stato estromesso dalla Copa Argentina. InfoBetting: Scommesse Sportive e