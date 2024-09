Ancora in coma il 20enne investito a Ronta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Èin rianimazione in prognosi riservata ilche martedì pomeriggio è stato travolto da un’auto. Ilstava tornando a casa dal lavoro, era appena sceso dall’autobus e stava attraversando sulle strisce pedonali in via Ravennate, quando è statoda una donna che guidava una Pegeout nella zona diall’altezza del numero civico 5080. Il ragazzo è il nipote di Marisa Degli Angeli, figlio della sorella di Cristina Golinucci. Il giovane èprivo di conoscenza ma da ieri ha ripreso a respirare da solo. Dopo l’incidente ha subito un’operazione alla testa. "Abbiamo tanti angeli in cielo che ci proteggono – dice la nonna Marisa Degli Angeli – l’operazione è andata bene, ma mio nipote nell’incidente ha sbattuto la testa e i dottori temono in un’emorragia. Io continuo la mia battaglia per Cristina, ma prego e spero anche per la salute di mio nipote".