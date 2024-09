Amburgo-Jahn Regensburg domenica 15 settembre 2024 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 14 settembre 2024) Negli ultimi anni spesso sono state le partite casalinghe apparentemente “facili” ad ostacolare la corsa dell’verso l’agognato ritorno in Bundesliga. Loè un club neopromosso, che ha perso tre volte su quattro e sempre in trasferta. Ha proprio tutte le credenziali per essere considerato una sorpresa. Nelle due stagioni che hanno preceduto InfoBetting: Scommesse Sportive e