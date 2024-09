Al via Oncopedia storia della ricerca e cura del cancro in Europa

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 14 settembre 2024) Presentato all'Esmo 2024 il progettoEuropean School of Oncology L'oncologia ha una lungadie sviluppo realizzata in: una rete di fatti, idee e persone che hanno portato al cambiamento radicale nelladelche ora possiamo immaginare. Per questo motivo nasce, un progettoEuropean School of Oncoloy