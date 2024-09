Al lavoro dopo la bomba d’acqua | Ormai finiti tutti gli interventi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) A Grottammare si torna alla normalitàil maltempo choc di lunedì. Si stanno infatti concludendo le non semplici attività di ripristino della normalitàla devastanteche ha messo in ginocchio la città. Le strade, in molte zone, sono state allagate, il manto stradale ha ceduto in diversi punti creando avvallamenti, alcuni sottopassi ferroviari sono stati chiusi al traffico e un albero privato è crollato su una via pubblica. Glidi emergenza, coordinati dal sindaco Alessandro Rocchi e dall’assessore alle Manutenzioni Bruno Talamonti, hanno visto i volontari della Protezione civile in prima linea, affiancati dai Vigili del fuoco e da ditte specializzate per ripristinare rapidamente la sicurezza. Nelle ultime ore si sono conclusi i lavori di pulizia nelle strade del quartiere San Martino, invase dal fango, e vicino allo stadio comunale.