Abiti e auto Oggi c’è il vintage day

(Di sabato 14 settembre 2024) È il giorno de "La Dolce Vita-Day", che caratterizzerà l’odierno pomeriggio a Sansepolcro su organizzazione di Claudio Pannilunghi, Valerio Mercati e Maurizio Bernardini, che hanno deciso di offrire alla città un evento inedito per rispolverare gli affascinanti anni ’50 e ’60 del secolo scorso attraverso modo,d’epoca, mercatinie tanta musica dal vivo. Ricco il programma stilato: la manifestazione si aprirà con il 1° Concorso di Eleganza perd’Epoca, poi dalle 17.30 via alla esclusiva festain ogni angolo della città. Saranno presenti mercatini con oggetti e capi d’epoca, perfetti per gli appassionati del genere e per chi desidera immergersi in quell’atmosfera intrisa di stile e glamour.