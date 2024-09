A16 chiuso per una notte il casello di Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di consolidamento scarpata, da mezzafino alle 4 di martedì 17 settembre, sarà chiusa la stazione di, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Grottaminarda o di Avellino est. L'articolo A16,per unaildiproviene da Anteprima24.it.