A che ora Luna Rossa-American Magic oggi | programma sabato 14 settembre tv streaming

(Di sabato 14 settembre 2024)14(a partire dalle ore 14.00) iniziano le semifinali della Louis Vuitton Cup, il torneo che definirà chi saranno gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. La competizione entra nel vivo nelle acque di Barcellona con quattro regate che si preannunciano altamente spettacolari e che potrebbero già dare un’importante fisionomia al doppio confronto che caratterizza questa fase della manifestazione. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 14.00se la dovrà vedere contro: gara-1 è inalle ore 14.00 (sarà la prima regata del pomeriggio), mentre gara-2 dovrebbe andare in scena alle ore 15.20 (sarà il terzo confronto della sessione) dopo la prima sfida tra INEOS Britannia e Alinghi.