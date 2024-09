Zaccardi l' ultima trovata islamica | la candidata si crea un volto con l' intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nella cittadina belga di Tienen a breve si voterà per le elezioni comunali. Tra i candidati ne spicca una: si chiama Leila Puthanah, è afghana, musulmana e non ha voluto che la sua foto comparisse sui manifesti elettorali. Al posto del suo, sui cartelloni della lista dei Groen (i Verdi), che l'ha, campeggia un'immagine realizzata dall'. E la raffigura con il velo. E qui sta il dubbio: l'ha fatto per motivi religiosi, e quindi si tratta di una scelta in qualche modo imposta, o per altro? «C'è molto rumore perché qualcuno non vuole mettere la propria faccia su un manifesto, dovrebbero essercene di più che lo fanno, penso», ha detto Tom Roovers, consigliere comunale e capolista per i Groen alle prossime comunali. «È sempre stato così. È stata una scelta di Leila quella di non farsi fotografare e noi lo rispettiamo.