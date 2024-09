X Factor 2024 parte alla grande Boom di Ascolti e sorprese nella prima puntata

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tante “prime volte”, ieri sera, a X: ladi un nuovo ciclo, per lo show Sky Original prodotto da Fremantle; lavolta in conduzione di Giorgia, forse la più emozionata della serata – anche nel taglio ufficiale del nastro, sulle note di “E poi”; laapparizione al tavolo della nuova giuria formata da Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi; lasfilata di ragazzi alle prese con il primo scoglio dell’anno, quello delle Audizioni. Un mix premiato dagli: il kick off dello show, ieri su Sky Uno/+1 in streaming su NOW on demand, ha registrato 729mila spettatori tv medi, in crescita addirittura del +38% rispetto al debutto della scorsa stagione, con una share tv del 3,6% e 1.255.000 contatti tv unici.