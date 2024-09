Wta Monastir 2024 | programma orari e ordine di gioco di sabato 14 settembre con Bronzetti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il, glie l’didi14per quanto riguarda il Wta 250 di. Missione compiuta per, che ai quarti ha superato in due set Ruzic ed è ora impegnata in semifinale, dove affronterà Sramkova, capace di battere in tre set Sorribes Tormo. Di seguito ilcompleto. TABELLONE MONTEPREMIE COPERTURA TV CENTER COURT Ore 17.00 – (7)vs Sramkova a seguire – Lys OR Sonmez vs Starodubtseva OR Kartal Wtadidi14conSportFace.