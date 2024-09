Week-end ricco di eventi | Festa dello sport in tanti comuni Festa del Paese con Fiordaliso a Garbagnate

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ecco tutti i numerosi appuntamenti sul territorio, da venerdì 13 a domenica 15 settembre 2024: CARONNO PERTUSELLA – Si apre la “Sagra del cinghiale” E’ tutto pronto per la “Sagra del cinghiale”, in partenza questo venerdì 13 settembre con la sua spettacolare nuova edizione 2024. Ad averla organizzata, come sempre, sono Gli Scalmanati, capitanati da