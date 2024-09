WEC BMW sale in testa nella FP2 della 6h del Fuji

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) BMW si mostra tra i miglioriFP26h del, penultimo atto del FIA World Endurance Championship. La vettura n. 15 di Dries Vanthoor in 1.29.557 con meno di un decimo di scarto sulla Porsche n. 5 di Matt Campbell e la Cadillac n. 2 di Alex Lynn. L’australiano ed il britannico, rispettivamente a 9 ed a 15 millesimi dalla vetta hanno preceduto la Ferrari n.83 AF Corse, la Toyota n. 8, la BMW n. 20, la Ferrari n. 51 e la Porsche n. 38 Hertz JOTA. In LMGT3 comanda Ferrari con VISTA AF Corse n. 55 ed il nostro Alessio Rovera. Il lombardo ha fatto la differenza con una relativa facilità confermando quando mostrato in mattinata alle spalleMcLaren n. 95 United Autosports. Decisamente più indietro, invece, la BMW n. 46 Team WRT che vede in azione anche Valentino Rossi. Domani la FP3 e le qualifiche che come sempre saranno divise in due turni separati.