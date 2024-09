Webuild numero uno al mondo in classifica Enr per settore acqua ai vertici da oltre 1 decennio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 set. (Adnkronos) -mantiene salda anche quest'anno la posizione comeuno alnel. Il Gruppo, che daunsvetta nellaEnr, rivista di riferimento per ilsu scala globale, ha superato ancora una volta i colossi cinesi di stato, dimostrando una solida capacità di resilienza e la capacità di cogliere le opportunità derivanti dai megatrend strutturali, quali la transizione energetica e climatica, la scarsità di risorse e la crescita demografica, in unin profonda evoluzione. In parallelo,continua la sua scalata in Australia, dove entra nella Top 5 dei contractor internazionali, in un percorso in crescita grazie alla realizzazione di progetti strategici a supporto dei programmi di transizione energetica del paese.