Volano con la loro auto in un fossato e rimangono in bilico

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Forse a causa dell'asfalto bagnato un'vettura è uscita di strada in modo rocambolesco ed è finita in una cunetta restando in. Un brutto incidente, quello avvenuto verso l'ora di pranzo in località Angeli a Veroli, in provincia di Frosinone. La macchina che si è ribaltata è una Nissan