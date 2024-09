Viale Campania | al via in autunno un maxi cantiere lungo 1 200 metri di tubature

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Al via inuninterventoil km e 200diper mettere in sicurezza quel sistema fognario che conta, ormai, cento anni di storia. Un intervento necessario e urgente per sventare ulteriori sprofondamenti del manto stradale, proprio come è successo la notte di