Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 19:45 (Di venerdì 13 settembre 2024) Viabilità DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 19.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 18. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN A1 ROMA NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI, SI VIAGGIA SU DUE CORSIE, SI CONSIGLIA DI USCIRE A SAN CESAREO PERCORRERE LA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A COLLEFERRO RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO ANULARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO, SEMPRE PER TRAFFICO CODE TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA, DA LAURENTINA ALLA VIA DEL MARE E TRA PISANA E AURELIA SEMPRE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR E DA VIA LAURENTINA A VIA ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA APPIA IN USCITA DA ROMA TRA LA VIA DEI LAGHI E ALBANO LAZIALE INFINE RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA PONTINA, AL MOMENTO CI SONO BREVI RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO ED APRILIA IN DIREZIONE LATINA DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 18. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN A1 ROMA NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI, SI VIAGGIA SU DUE CORSIE, SI CONSIGLIA DI USCIRE A SAN CESAREO PERCORRERE LA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A COLLEFERRO RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO ANULARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO, SEMPRE PER TRAFFICO CODE TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA, DA LAURENTINA ALLA VIA DEL MARE E TRA PISANA E AURELIA SEMPRE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR E DA VIA LAURENTINA A VIA ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA APPIA IN USCITA DA ROMA TRA LA VIA DEI LAGHI E ALBANO LAZIALE INFINE RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA PONTINA, AL MOMENTO CI SONO BREVI RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO ED APRILIA IN DIREZIONE LATINA DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 18:15 - VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 17. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE IN A1 ROMA NAPOLI PER TRAFFICO E MALTEMPO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI, POI PER INCIDENTE SI STA IN CODA FINO A COLLEFERRO CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN USCITA DA ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO, CODE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA SEMPRE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR E DA VIA LAURENTINA A VIA ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO ANCORA CHIUSA VIA PONTINA, PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA, TRAFFICO DEVIATO SU VIA CLARICE TARTUFARI, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA CASTEL ROMANO E SPINACETO TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA APPIA IN USCITA DA ROMA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE MENTRE VERSO ROMA DAL’AEROPORTO DI CIAMPINO AL RACCORDO, QUI ANCHE PER INCIDENTE SULLA RAMPA ALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Tamponamento sulla Pontina: auto perde benzina, traffico in tilt - La gestione della viabilità è stata affidata alla Polizia locale del Gruppo IX Eur, con la chiusura all'altezza di via di Decima in direzione Roma. Come informa Luceverde Roma, il traffico è stato ... romatoday
- Meteo Giuliacci, sorpresa nel weekend: "Addio estate ma...". Le ultime previsioni - ... con la neve che è tornata a farsi vedere sulle Alpi con tempeste e nevicate, e nubifragi in molte aree del Paese (a Roma una bomba d'acqua dopo le 13 ha mandato in tilt la viabilità). Insomma, l'... iltempo
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