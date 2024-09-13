Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 17:45 (Di venerdì 13 settembre 2024) Viabilità DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 17.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 17:15 - VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 16. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ANCORA CHIUSA VIA PONTINA, UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA CON TRAFFICO DEVIATO SU VIA CLARICE TARTUFARI, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA CASTEL ROMANO E SPINACETO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA A24 IN DIREZIONE ROMA TRA L’INNESTO DELLA COMPLANARE DI SETTECAMINI E IL BIVIO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO REGOLARE È STATO RISOLTO ANCHE INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA ROMA TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, PERMANGONO RALLENTAMENTI VERSO IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO TRA TRIONFALE E SALARIA, E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E A24 ROMA TERAMO SEMPRE, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD INFINE IN A1 ROMA NAPOLI RALLENTAMENTI PER MALETMPO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 16:30 - VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 16. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ANCORA CHIUSA VIA PONTINA, UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA CON TRAFFICO DEVIATO SU VIA CLARICE TARTUFARI, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA CASTEL ROMANO E SPINACETO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA A24 IN DIREZIONE ROMA TRA L’INNESTO DELLA COMPLANARE DI SETTECAMINI E IL BIVIO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO REGOLARE È STATO RISOLTO ANCHE INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA ROMA TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, PERMANGONO RALLENTAMENTI VERSO IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO TRA TRIONFALE E SALARIA, E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E A24 ROMA TERAMO SEMPRE, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD INFINE IN A1 ROMA NAPOLI RALLENTAMENTI PER MALETMPO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 15:30 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON VIA PONTINA, CHIUSA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA CON TRAFFICO DEVIATO SU VIA CLARICE TARTUFARI CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA A24 IN DIREZIONE ROMA TRA L’INNESTO DELLA COMPLANARE DI SETTECAMINI E IL BIVIO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA ROMA TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO PER INCIDENTE SI STA IN CODA ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E IN INTERNA TRA CASSIA E CASSIA VEIENTANA INFINE SEMPRE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD E INCOLONNAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E A24 ROMA TERAMO DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Meteo Giuliacci, sorpresa nel weekend: "Addio estate ma...". Le ultime previsioni - ... con la neve che è tornata a farsi vedere sulle Alpi con tempeste e nevicate, e nubifragi in molte aree del Paese (a Roma una bomba d'acqua dopo le 13 ha mandato in tilt la viabilità). Insomma, l'... iltempo
- Chieti regala una pioggia di medaglie all'Italia ai World Skate Games 2024. Città in fermento per il galà finale - ... all'interno dei World Skate Games Italia 2024 , in programma in Abruzzo, Roma, Novara e Rimini, ... dagli aspetti organizzativi a quelli legati alla sicurezza, passando per il traffico e viabilità, per ... chietitoday
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