Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 16:30 (Di venerdì 13 settembre 2024) Viabilità DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 16.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 15:30 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON VIA PONTINA, CHIUSA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA CON TRAFFICO DEVIATO SU VIA CLARICE TARTUFARI CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA A24 IN DIREZIONE ROMA TRA L’INNESTO DELLA COMPLANARE DI SETTECAMINI E IL BIVIO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA ROMA TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO PER INCIDENTE SI STA IN CODA ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E IN INTERNA TRA CASSIA E CASSIA VEIENTANA INFINE SEMPRE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD E INCOLONNAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E A24 ROMA TERAMO DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 12:30 - 30 E DELLE 18. 00 E PONZA-ANZIO DELLE 12. 45 FORMIA-PONZA DELLE 14. 00, 15. 45 E DELLE 18. 00 CANCELLATE ANCHE LE CORSE UNITÀ VELOCE ANZIO-PONZA DELLE 15. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO RISOLTO L’INCIDENTE AL KM 34, TRA VICOVARO E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO, NON CI SONO STATE RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO PERMANGONO LE CODE SULL’APPIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA VIA DEI LAGHI E CAVA DE’ SELCI, NELLE DUE DIREZIONI PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA COMPLICE ANCHE IL MALTEMPO TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA, NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA STATALE PONTINA ALL’ALTEZZA DI APRILIA, NELLE DUE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI PER UN GUASTO ALLA LINEA A CECCANO, LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA NELLE DUE DIREZIONI I TRENI COINVOLTI SUBISCONO RITARDI FINO A 15 MINUTI SULL’ALTA VELOCITÀ ROMA-FIRENZE RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA TRA SETTEBAGNI E ORTE, IN DIREZIONE FIRENZE, LA CIRCOLAZIONE è ORA REGOLARE I TRENI ALTA VELOCITÀ HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 30 MINUTI I TRENI INTERCITY E REGIONALI SONO STATI INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE TRA SETTEBAGNI E ORTE CON RITARDI FINO A 35 MINUTI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 11:30 - 00 E DELLE 17. 00 E PONZA-ANZIO DELLE 12. INFINE, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO A CAUSA DEL MALTEMPO METEO LAZIOMAR INFORMA CHE OGGI SONO CANCELLATE LE CORSE UNITà VELOCE SUI COLLEGAMENTI VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 12. 00 CANCELLATE ANCHE LE CORSE UNITÀ VELOCE ANZIO-PONZA DELLE 15. 00 E 15. 15 E FORMIA-PONZA DELLE 18. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DIASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO INCIDENTE AL KM 34, SIAMO TRA VICOVARO E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO CI SPOSTIAMO SULL’APPIA, UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAVA DE’ SELCI CAUSA CODE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RISOLTO L’INCIDENTE SULL’AURELIA, CIRCOLAZIONE REGOLARE ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL 3 ROMA-VITERBO, TERMINATO L’INTERVENTO DEI TECNICI TRA CROCICCHIE E BRACCIANO, LA CIRCOLAZIONE È STATA RIPRISTINATA I TRENI REGIONALIHANNO SUBITO RITARDI FINO A 40 MINUTI E LIMITAZIONI DI PERCORSO ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI PER UN GUASTO ALLA LINEA A CECCANO, I TRENI COINVOLTI SUBISCONO RITARDI FINO A 25 MINUTI CIRCOLAZIONE RALLENTATA ANCHE SULL’ALTA VELOCITÀ ROMA-FIRENZE PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ROMA TIBURTINA E SETTEBAGNI, IN DIREZIONE FIRENZE, I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE TRA SETTEBAGNI E ORTE CON POSSIBILI TRITARDI FINO A 30 MINUTI. romadailynews
- Code chilometriche sulla Trignina, 'LeRotaie': "L'Alto Molise riscriva le priorità della lotta allo spopolamento" - ... cioè un valido collegamento di prossimità verso Isernia e gli assi per Roma, Napoli e Campobasso (... La mobilità, non solo la viabilità, rappresenta da sempre un tema forte per l'Italia dei piccoli ... ecoaltomolise
- L'eterno cantiere del garage Ruspi - Nel quale Roma scoppia e non ha più spazi. E allora Latina punta ad essere il polo accademico per ... A quel punto sarà La Sapienza a decidere con il Comune la futura viabilità intorno alla struttura: ... alessioporcu
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma