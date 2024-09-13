Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 12:30 (Di venerdì 13 settembre 2024) Viabilità DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 12.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 11:30 - 00 E DELLE 17. INFINE, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO A CAUSA DEL MALTEMPO METEO LAZIOMAR INFORMA CHE OGGI SONO CANCELLATE LE CORSE UNITà VELOCE SUI COLLEGAMENTI VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 12. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DIASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO INCIDENTE AL KM 34, SIAMO TRA VICOVARO E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO CI SPOSTIAMO SULL’APPIA, UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAVA DE’ SELCI CAUSA CODE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RISOLTO L’INCIDENTE SULL’AURELIA, CIRCOLAZIONE REGOLARE ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL 3 ROMA-VITERBO, TERMINATO L’INTERVENTO DEI TECNICI TRA CROCICCHIE E BRACCIANO, LA CIRCOLAZIONE È STATA RIPRISTINATA I TRENI REGIONALIHANNO SUBITO RITARDI FINO A 40 MINUTI E LIMITAZIONI DI PERCORSO ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI PER UN GUASTO ALLA LINEA A CECCANO, I TRENI COINVOLTI SUBISCONO RITARDI FINO A 25 MINUTI CIRCOLAZIONE RALLENTATA ANCHE SULL’ALTA VELOCITÀ ROMA-FIRENZE PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ROMA TIBURTINA E SETTEBAGNI, IN DIREZIONE FIRENZE, I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE TRA SETTEBAGNI E ORTE CON POSSIBILI TRITARDI FINO A 30 MINUTI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 10. È ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CROCICCHIE E BRACCIANO PER LA PRESENZA DI UN ALBERO SUI BINARI POSSIBILI RITARDI PER I TRENI REGIONALI INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO DALL’11 SETTEMBRE È ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO ORARIO DI ESERCIZIO TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI COME SEMPRE SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 09:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DIASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PER TRAFFICO AUTO IN CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DAL BIVIO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA TIBURTINA Più AVANTI CODE PER INCIDENTE DALLA LAURENTINA ALL’OSTIENSE SI RALLENTA IN ESTERNA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA POI CODE DALL’AURELIA A PESCACCIO AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA ROMA-FIUMICINO NELL’ORDINE DALLA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA CRISTOFORO COLOMBO, NEI DUE CASI VERSO IL CENTRO DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI SULLA REGIONALE 155 DI FIUGGI AL KM 63 CIRCA, SIAMO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CAVE. romadailynews
- Bardineto, al via i lavori di messa in sicurezza del ponte sul Rio Gorra - Queste prime fasi, della durata di circa venti giorni, non influiranno sulla viabilità, consentendo ... quello di cui stiamo parlando " spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni […] ... 104news
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