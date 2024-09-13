Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 11:30 (Di venerdì 13 settembre 2024) Viabilità DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 11.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 10. È ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CROCICCHIE E BRACCIANO PER LA PRESENZA DI UN ALBERO SUI BINARI POSSIBILI RITARDI PER I TRENI REGIONALI INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO DALL’11 SETTEMBRE È ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO ORARIO DI ESERCIZIO TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI COME SEMPRE SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 09:45 - 15 POI FORMIA-PONZA DELLE 11. VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 09. 00 PONZA-ANZIO DELLE 12. 30 DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 00 E 17. È ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL SPA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA PISA-ROMA LA CIRCOLAZIONE IN PRECEDENZA SOSPESA IN PROSSIMITÀ DI QUERCIANELLA, RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA, è STATA RIPRISTINATA I TRENI COINVOLTI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 60 MINUTI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E CANCELLAZIONI INFINE, TRASPORTO MARITTIMO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO LAZIOMAR INFORMA CHE OGGI SONO CANCELLATE LE CORSE UNITÀ VELOCE SU I COLLEGAMENTI VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 12. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 09:15 - 00 E ANCORA PONZA-FORMIA DELLE 11. VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 08. 45 E 15:00 PONZA-ANZIO DELLE 12. 15 POI FORMIA-PONZA DELLE 11. 15 E 18. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DIASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE COMPLICE ANCHE IL MALTEMPO NELLO SPECIFICO IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA TIBURTINA POI RALLENTAMENTI DALLA TUSCOLANA ALLA ROMA-FIUMICINO IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA ROMA-FIUMICINO EALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD AUTO IN CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DAL BIVIO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO IN DIREZIONE CENTRO IL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA LINEA PISA-ROMA IN PROSSIMITÀ DI QUERCIANELLA LA CAUSA UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA I POSSIBILI RITARDI, VARIAZIONI E CANCELLAZIONI PER I TRENI DIRETTAMENTE COINVOLTI SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ NAPOLI-ROMA LA CIRCOLAZIONE IN PRECEDENZA RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA A CASSINO È ORA REGOLARE I TRENI ALTA VELOCITÀ HANNO SUBITO RITARDI FINO A 20 MINUTI INFINE, TRASPORTO MARITTIMO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO LAZIOMAR INFORMA CHE OGGI SONO CANCELLATE LE CORSE UNITA’ VELOCE SU I COLLEGAMENTI VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 12 E 15. romadailynews
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