Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 10:30 (Di venerdì 13 settembre 2024) Viabilità DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 10.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 09:45 - 00 E ANCORA PONZA-FORMIA DELLE 11. 45 E FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 11. 15 E 18. VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 09. 30 DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 00 E 15. 00 E DELLE 18. 15 E 16. 00 E INFINE, CANCELLATE ANCHE LE CORSE UNITÀ VELOCE ANZIO-PONZA DELLE 15. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 09:15 - 00 E DELLE 18 E INFINE CANCELLATE ANCHE LE CORSE UNITA’ VELOCE ANZIO-PONZA DELLE 8. 45 E FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 8. 15 E 18. 00 E ANCORA PONZA-FORMIA DELLE 11. 15 POI FORMIA-PONZA DELLE 11. 45, 11. 15 E 16. 00 E 17. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DIASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE COMPLICE ANCHE IL MALTEMPO NELLO SPECIFICO IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA TIBURTINA POI RALLENTAMENTI DALLA TUSCOLANA ALLA ROMA-FIUMICINO IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA ROMA-FIUMICINO EALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD AUTO IN CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DAL BIVIO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO IN DIREZIONE CENTRO IL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA LINEA PISA-ROMA IN PROSSIMITÀ DI QUERCIANELLA LA CAUSA UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA I POSSIBILI RITARDI, VARIAZIONI E CANCELLAZIONI PER I TRENI DIRETTAMENTE COINVOLTI SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ NAPOLI-ROMA LA CIRCOLAZIONE IN PRECEDENZA RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA A CASSINO È ORA REGOLARE I TRENI ALTA VELOCITÀ HANNO SUBITO RITARDI FINO A 20 MINUTI INFINE, TRASPORTO MARITTIMO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO LAZIOMAR INFORMA CHE OGGI SONO CANCELLATE LE CORSE UNITA’ VELOCE SU I COLLEGAMENTI VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 12 E 15. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 08:45 - 45, 11. 45 E 15:00 PONZA-ANZIO DELLE 12. VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 08. 15 E 16. 00 E 17. 30 DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 00 E ANCORA PONZA-FORMIA DELLE 11. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DIASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE COMPLICE ANCHE IL MALTEMPO NELLO SPECIFICO IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA TIBURTINA POI RALLENTAMENTI DALLA TUSCOLANA ALLA ROMA-FIUMICINO IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA ROMA-FIUMICINO EALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD AUTO IN CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DAL BIVIO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO IN DIREZIONE CENTRO IL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA LINEA PISA-ROMA IN PROSSIMITÀ DI QUERCIANELLA LA CAUSA UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA I POSSIBILI RITARDI, VARIAZIONI E CANCELLAZIONI PER I TRENI DIRETTAMENTE COINVOLTI SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ NAPOLI-ROMA LA CIRCOLAZIONE IN PRECEDENZA RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA A CASSINO È ORA REGOLARE I TRENI ALTA VELOCITÀ HANNO SUBITO RITARDI FINO A 20 MINUTI INFINE, TRASPORTO MARITTIMO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO LAZIOMAR INFORMA CHE OGGI SONO CANCELLATE LE CORSE UNITA’ VELOCE SU I COLLEGAMENTI VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 12 E 15. romadailynews
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