Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 09:15 (Di venerdì 13 settembre 2024) Viabilità DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 08.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 08:45 - 45, 11. 00 E 17. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DIASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE COMPLICE ANCHE IL MALTEMPO NELLO SPECIFICO IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA TIBURTINA POI RALLENTAMENTI DALLA TUSCOLANA ALLA ROMA-FIUMICINO IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA ROMA-FIUMICINO EALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD AUTO IN CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DAL BIVIO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO IN DIREZIONE CENTRO IL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA LINEA PISA-ROMA IN PROSSIMITÀ DI QUERCIANELLA LA CAUSA UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA I POSSIBILI RITARDI, VARIAZIONI E CANCELLAZIONI PER I TRENI DIRETTAMENTE COINVOLTI SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ NAPOLI-ROMA LA CIRCOLAZIONE IN PRECEDENZA RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA A CASSINO È ORA REGOLARE I TRENI ALTA VELOCITÀ HANNO SUBITO RITARDI FINO A 20 MINUTI INFINE, TRASPORTO MARITTIMO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO LAZIOMAR INFORMA CHE OGGI SONO CANCELLATE LE CORSE UNITA’ VELOCE SU I COLLEGAMENTI VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 12 E 15. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 07. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DIASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO IN DIREZIONE CENTRO SEMPRE SULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DI FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SULLA STATALE PONTINA CODE DA VIA MONTE D’ORE A VIA DIAMARE, VERSO LA CAPITALE IL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA LINEA PISA-ROMA TRA QUERCIANELLA E ROSIGNANO MARITTIMA LA CUASA UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA I TRENI ALTA VELOCITÀ INTERCITY POSSONO SUBIRE RITARDI I TRENI REGIONALI ANCHE LIMIMITAZIONI DI PERCORSO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ NAPOLI-ROMA LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA PER UN GUASTO ALLA LINEA A CASSINA E TRA SAN GIOVANNI E CECCANO POSSIBILI RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ IN CHIUSURA IL METEO DA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SONO PREVISTI VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, IN PARTICOLARE SUI SETTORI TIRRENICI E APPENNINICI POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 07:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DIASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO IN DIREZIONE CENTRO SEMPRE SULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DI FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SULLA STATALE PONTINA CODE DA VIA MONTE D’ORE A VIA DIAMARE, VERSO LA CAPITALE IL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA LINEA PISA-ROMA TRA QUERCIANELLA E ROSIGNANO MARITTIMA LA CUASA UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA I TRENI ALTA VELOCITÀ INTERCITY POSSONO SUBIRE RITARDI I TRENI REGIONALI ANCHE LIMIMITAZIONI DI PERCORSO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ NAPOLI-ROMA LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA PER UN GUASTO ALLA LINEA A CASSINA E TRA SAN GIOVANNI E CECCANO POSSIBILI RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ IN CHIUSURA IL METEO DA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SONO PREVISTI VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, IN PARTICOLARE SUI SETTORI TIRRENICI E APPENNINICI POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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