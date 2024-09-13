Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 08:15 (Di venerdì 13 settembre 2024) Viabilità DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 07.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 07. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DIASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO IN DIREZIONE CENTRO SEMPRE SULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DI FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SULLA STATALE PONTINA CODE DA VIA MONTE D’ORE A VIA DIAMARE, VERSO LA CAPITALE IL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA LINEA PISA-ROMA TRA QUERCIANELLA E ROSIGNANO MARITTIMA LA CUASA UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA I TRENI ALTA VELOCITÀ INTERCITY POSSONO SUBIRE RITARDI I TRENI REGIONALI ANCHE LIMIMITAZIONI DI PERCORSO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ NAPOLI-ROMA LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA PER UN GUASTO ALLA LINEA A CASSINA E TRA SAN GIOVANNI E CECCANO POSSIBILI RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ IN CHIUSURA IL METEO DA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SONO PREVISTI VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, IN PARTICOLARE SUI SETTORI TIRRENICI E APPENNINICI POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 20:30 - DALLE 22 ALLE 5 DI DOMANI PER IL TRAFFICO IN ENTRATA VERSO ROMA. CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE LA STAZIONE DI VALMONTONE. ANCORA QUALCHE DISAGIO SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E L’OSTIENSE E TRA LA PONTINA E L’APPIA. IL CASELLO SARA’ CHIUSO AL TRAFFICO IN ENTRATA VERSO ROMA E IN USCITA PER CHI PROVIENE DA NAPOLI QUESTA NOTTE E DOMANI NOTTE, TRA LE 22 E LE 5. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 19:45 - CI SPOSTIAMO A SUD, SULLA COLOMBO FILE TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. VIABILITÀ DEL 12 SETTEMBRE 2024 ORE 19. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN ENTRATA. SULLA CASILINA INCOLONNAMENTI ALTEZZA BORGHESIANA IN DIREZIONE FINOCCHIO. romadailynews
- Otto nuovi pullman per Ferrotramviaria Ieri l'inaugurazione - Possiamo dire che insieme alla Regione Puglia abbiamo raggiunto un risultato davvero importante.' '...di dati statistici per poter programmare in maniera concreta una diversa disciplina della viabilità ... noinotizie
- Nuovi autobus per la Ferrotramviaria - Possiamo dire che insieme alla Regione Puglia abbiamo raggiunto un risultato davvero importante." "...di dati statistici per poter programmare in maniera concreta una diversa disciplina della viabilità ... andriaviva
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