Vangelo di oggi 13 Settembre 2024 | | Commento di Papa Francesco

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di venerdì 13 settembre 2024) Neldi, 13, Gesù ci spiega l’importanza di non giudicare gli altri, quando magari si è noi stessi in errore. Ildi, 13, pone l’accento sul non concentrarsi troppo sul guardare gli errori altrui. «Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti L'articolodi13diproviene da La Luce di Maria.