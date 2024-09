Vallanzasca esce dal carcere sarà trasferito in una Casa di cura

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 13 settembre 2024) AGI - Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso il differimento pena della detenzione in, dove sta scontando plurimi ergastoli, per Renato. Con questa decisione i giudici hanno accolto l'istanza dei difensori Corrado Limentani e Paolo Muzzi che chiedevano di trasferire l'ex 'bandito' che ha segnato la storia della Milano criminale negli anni 70-80 daldi Bollate in una comunità terapeutica.