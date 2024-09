Vaiolo delle scimmie primo caso annunciato in Marocco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024)di Mpox oregistrato in. Lo hanella tarda serata di ieri il Ministero della Salute, che ha chiarito che ilè stato scoperto "nel quadro del protocollo sanitario approvato neldall'inizio di questa nuova allerta sanitaria a livello mondiale". Il paziente riceve cure mediche adeguate, secondo le procedure sanitarie approvate, in un centro specializzato nella città di Marrakech, precisa il comunicato stampa. Il suo stato di salute è stabile e non desta preoccupazione, ma resta soggetto a stretto monitoraggio medico per garantire la stabilitÃsue condizioni.