Vaccinazioni contro il tetano previsti nuovi open day al Morgagni-Pierantoni | Malattia sottovalutata proteggersi è importante

(Di venerdì 13 settembre 2024) Prosegue con nuove sedute vaccinali straordinarie ad accesso libero, la campagna di vaccinazione antitetanica promossa dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna e rivolta in particolare a chi non è mai stato vaccinatoil, o a chi non fa richiami da più di dieci anni