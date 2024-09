Usaverso ok Kiev missili contro Russia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 13 settembre 2024) Joe Biden è "sul punto" di dare all'Ucraina il via libera per usare armi occidentali a lungo raggio all'interno del territorio russo, a patto che non utilizzi armi fornite dagli Stati Uniti Lo riferiscono funzionari europei al New York Times. La questione,a lungo dibattuta dall'amministrazione democratica, sarà discussa oggi con il premier britannico Keir Starmer, nella sua prima visita a Washington.