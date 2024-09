Una persona su 30 è portatrice sana di fibrosi cistica | ora c' è il test

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYDal 23 al 29 settembre, i monumenti di molte città italiane saranno illuminati di verde per sensibilizzare sulper la, una malattia genetica grave che colpisce 1su 30 come, spesso senza saperlo