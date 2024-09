Una montagna di soldi per convincerlo | come tentano Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Unadiper convincerea volare a giocare in Arabia Saudita. Nel giro del mondo del numero 1 del tennis mondiale, reduce dal successo agli Us Open, il suo secondo torneo del Grande Slam dopo gli Australian Open a inizio anno, si inserisce ora anche il Six Kings Slam. Non un vero e proprio torneo, ma una esibizione kolossal organizzata dagli sceicchi nel deserto con alcuni dei nomi più clamorosi della racchetta mondiale.