Un buono per l' acquisto dei libri scolastici a chi spetta e come presentare la domanda

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Anche per l’anno scolastico 2024/25 il Comune di Palermo ha attivato le procedure per sostenere le famiglie che versano in condizioni di svantaggio economico nell’deidi testo. Potranno usufruire di una fornitura gratuita o semigratuita le famiglie degli alunni delle scuole