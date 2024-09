Umbria accordo centrodestra-Stefano Bandecchi | i malumori ternani e la possibile data delle elezioni regionali

Leggi tutta la notizia su ternitoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Unormai prossimo ad essere ratificato. L’intesa di carattere nazionale tra Alternativa Popolare ed ilavrà ripercussioni immediate sull’, interessata da una consultazione che dovrebbe tenersi (come per l’Emilia Romagna) il prossimo 17-18 novembre, salvo ripensamenti