Ultime Notizie Roma del 13-09-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano nuovamente chiedere l’apertura di giornale mentre il primo ministro britannico starmer visita Washington spunta il dilemma dei missili a lungo raggio al momento all’ucraina impedito di utilizzarli per colpire la Russia ricezione delle basi degli armamenti nemici a ridosso dei Confini in New York Times li porta Chi è Joe biden e sarebbe intenzionata a concedere il via libera Quinto proprio da starmer ma un imminente britannica che ti dà punti da unistreet politico sostiene che oggi due leader discuteranno proprio di questo tema eventuali Ok potrebbe essere comunicate l’assemblea generale dell’ONU questo mese il vice Ministro della Difesa al cinese invece ribadito che per il suo governo l’unica via d’uscita da in Ucraina come a Gaza e quella di un negoziato di avere come obiettivo ...