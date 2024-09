Ultime Notizie Roma del 13-09-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno conflitto in Ucraina e un’apertura di Stato prendimi il Putin ad iniziare la guerra del Uda e proporvi fine in qualsiasi momento l’ha detto il premier britannico starmene reagendo alle dichiarazioni di ieri del presidente russo che ha parlato di guerra tra nato e Russia figlia dentali daranno a chi è figlia libera per l’uso di armi a lungo raggio in territorio Russo come riporta il Guardian sta nella parlato con i giornalisti durante il viaggio che lo ha portato negli Stati Uniti dove oggi incontrerà il presidente Joe biden della decisione di consentire al Ucraina di attaccate da Lucia comincio gli sto uscendo anche di fabbricazione britannica secondo le indiscrezioni pubblicate ieri dallo stesso Guardian negli Stati Uniti e Regno Unito hanno concordato insieme ad altri alleati di consentire agli addetti ...